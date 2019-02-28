В Ульяновской области возбудили два уголовных дела против «Свидетелей Иеговы»

Управление ФСБ по Ульяновской области возбудило два уголовных дела по факту участия жителей Ульяновска в организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ).



Дела возбуждены по части 1 статьи 282.2 и части 2 статьи 282.2 УК РФ «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». Подозреваемые задержаны, скоро им изберут меру пресечения, пишет ТАСС.

По данным ФСБ, руководитель и активные члены организации, несмотря на запреты, проводили встречи по изучению экстремистских материалов, а также пропагандировали превосходство идей «Свидетелей Иеговы» над другими религиозными учениями.

Ранее полиция Мордовии задержала организаторов саранского отделения «Свидетелей Иеговы». Обыски проводили сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.