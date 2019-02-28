В Ульяновске арестовали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал организатора местной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ).



Еще четверых участников отправили под домашний арест, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Управление ФСБ по Ульяновской области возбудило два уголовных дела по факту участия жителей Ульяновска в организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ).

Дела возбуждены по части 1 статьи 282.2 и части 2 статьи 282.2 УК РФ «Организация и участие в деятельности экстремистской организации».