В Ульяновске арестовали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд Ульяновска арестовал организатора местной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ).
Еще четверых участников отправили под домашний арест, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Управление ФСБ по Ульяновской области возбудило два уголовных дела по факту участия жителей Ульяновска в организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ).
Дела возбуждены по части 1 статьи 282.2 и части 2 статьи 282.2 УК РФ «Организация и участие в деятельности экстремистской организации».Происшествия
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