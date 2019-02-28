Новости экономики

10:27 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Рустам Минниханов встретился с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым

11:11, 28.02.2019
Рустам Минниханов встретился с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в РФ Имомуддином Сатторовым, сообщает пресс-служба президента РТ.

Встреча состоялась в Доме правительства РТ. Стороны обсудили предстоящую поездку делегации Татарстана в Душанбе. Она запланирована на 19 — 20 марта этого года. Во время визита планируется провести бизнес-форум с участием деловых кругов Татарстана и Таджикистана.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия безвозмездно передала Таджикистану радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов. Стоимость оборудования составляет более $9 млн (603 млн рублей). Поставки были осуществлены в рамках договоренностей президентов стран.


ЭкономикаОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров