Рустам Минниханов встретился с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым

Сегодня президент республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в РФ Имомуддином Сатторовым, сообщает пресс-служба президента РТ.

Встреча состоялась в Доме правительства РТ. Стороны обсудили предстоящую поездку делегации Татарстана в Душанбе. Она запланирована на 19 — 20 марта этого года. Во время визита планируется провести бизнес-форум с участием деловых кругов Татарстана и Таджикистана.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия безвозмездно передала Таджикистану радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов. Стоимость оборудования составляет более $9 млн (603 млн рублей). Поставки были осуществлены в рамках договоренностей президентов стран.



