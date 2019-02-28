Минниханов встретился с послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым.



Они обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.

Также Минниханов и Ниязлиев поговорили о подготовке визита делегации Татарстана в Туркменистан, которая запланирована в апреле этого года, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сегодня Минниханов также встретился с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым.