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Минниханов встретился с послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым

15:27, 28.02.2019
Минниханов встретился с послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым.

Они обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.

Также Минниханов и Ниязлиев поговорили о подготовке визита делегации Татарстана в Туркменистан, которая запланирована в апреле этого года, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сегодня Минниханов также встретился с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым.

ОбществоВласть Татарстан
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