Структура Минобороны России потребовала с казанского ОКБ им. Симонова 6,1 млн рублей
Центральный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил Министерства обороны России подал в Арбитражный суд Татарстана иск к казанскому АО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова».
Сумма требования составила 6,1 млн рублей. Заявление зарегистрировано 26 февраля и пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.
Ранее в Сети появилось фото третьего летного прототипа беспилотника «Альтаир», разрабатываемого ОКБ им. Симонова.ОбществоВласть Татарстан
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