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В Госдуму внесли законопроект об ипотечных каникулах

14:17, 28.02.2019
В Госдуму внесли законопроект об ипотечных каникулах
Фото: realnoevremya.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ипотечных каникулах.

Как сообщается на сайте ГД, в случае принятия документа будет установлен льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.

Напомним, в рамках послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин озвучил предложение ввести ипотечные каникулы.

Отсрочку смогут получить россияне, потерявшие работу или кормильца, а также получившие инвалидность. Также ипотечные каникулы возможны в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и снижения дохода супругов более чем на 30%.

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