Итоги дня: заседания советов директоров «Татнефти» и «Татнефтехиминвест-холдинга», конфликт Индии и Пакистана, новый проект санкций США

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 февраля.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередные заседания советов директоров «Татнефти» и «Татнефтехиминвест-холдинга». Так, на заседании «Татнефти» была озвучена информация об исполнении целей и проектов в области информационных технологий. На заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» Минниханов отметил, что руководством страны намечено к 2024 году в 2,2 раза увеличить экспорт несырьевой продукции. Для Татарстана перспективными в этом плане являются пластмассы, продукция нефтепереработки и агропромышленного комплекса.

Сегодня Конгресс США опубликовал обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Авторы документа предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться спустя 90 дней после вступления в силу закона.

В среду Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии. Официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур сообщил, что воздушные суда были сбиты в среду, 27 февраля, под линией контроля между двумя странами. После Росавиация предупредила российские авиакомпании о полном или частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Перевозчикам рекомендовали учитывать эти данные при планировании полетов.

Советский районный суд Уфы продлил арест бывшим полицейским Салавату Галиеву, Павлу Яромчуку и Эдуарду Матвееву, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы. Они останутся в СИЗО до 30 апреля.

В столице Вьетнама Ханое сегодня стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Не исключается, что они продолжат встречу завтра.

Министерство труда РФ сообщило, что на 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы в России составил 0,9%. Этот минимум с 1991 года.

Директор института «Центр развития» ВШЭ Сергей Смирнов спрогнозировал, что по итогам 2019 года рост экономики России составит 1,3%. Это на 0,1% меньше по сравнению с прогнозом трехмесячной давности.