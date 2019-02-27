Эксперты НИУ ВШЭ ухудшили прогноз по росту экономики России на 2019 год

Директор института «Центр развития» ВШЭ Сергей Смирнов спрогнозировал, что по итогам 2019 года рост экономики России составит 1,3%. Это на 0,1% меньше по сравнению с прогнозом трехмесячной давности.

По итогам опроса 23 прогнозистов, который провел «Центр развития» ВШЭ с 13 по 20 февраля, четыре эксперта снизили свои оценки по текущему году на 0,5%, шесть — на 0,1—0,4,%. Еще восемь оставили оценки без изменения и пятеро повысили прогноз не более чем на 0,1%, пишет РБК.



Напомним, ранее стало известно, что объем ВВП России в 2018 году в текущих ценах превысил 100 трлн рублей впервые в истории (2,3%). Росстат отметил, что опубликованная оценка основывалась на оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений, а также на предварительных расчетах основных макроэкономических показателей.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2019 году рост ВВП составит 1,3%.