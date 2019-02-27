Уровень официальной безработицы в России на начало года достиг минимума впервые с 1991 года

На 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы в России составил 0,9%, что является минимумом с 1991 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда РФ, также существенно снизилось — с 9,5% до 1,4% — количество заявленных в течение года в центры занятости вакансий с оплатой труда ниже региональной величины прожиточного минимума.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на Гайдаровском форуме о рекордно низком уровне безработицы в стране по итогам января — ноября в 2018 году.