Минниханов провел очередное заседание совета директоров «Татнефти»

Сегодня в Доме правительства РТ состоялось очередное заседание совета директоров ПАО «Татнефть» под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

На заседании была озвучена информация об исполнении целей и проектов в области информационных технологий. Так, в прошлом году были определены ключевые IT-проекты для реализации в 2019—2020 годах с ожидаемым экономическим эффектом в 12 млрд рублей.

Также совет директоров обсудил динамику изменения соотношения объемов запасов и объемов добычи нефти в соответствии со «Стратегией-2030». Согласно оценке компании «Миллер энд Ленц», «Татнефть» сможет заниматься нефтедобычей в течение 36 лет.



В 2018 году прирост извлекаемых запасов составил 30,9 млн тонн при добыче 29,5 млн тонн. Ожидаемый прирост запасов в 2019 году — 32,6 млн тонн нефти.

Основной объем инвестиций в прошлом году был направлен в разведку и добычу нефти, включая СВН, а также в развитие нефтепереработки, передает пресс-служба «Татнефти».



Также на заседании определили дату и место проведения общего собрания акционеров ПАО «Татнефть», на котором подведут итоги работы за 2018 год. Оно состоится 21 июня 2019 года во дворце культуры «Нефтьче» в Альметьевске.



Ранее на одном из предыдущих заседаний совета директоров «Татнефти» обсуждалась возможность производства биотоплива.