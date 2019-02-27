Суд продлил арест трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе

Советский районный суд Уфы продлил арест бывшим полицейским Салавату Галиеву, Павлу Яромчуку и Эдуарду Матвееву, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы. Они останутся в СИЗО до 30 апреля.

Как сообщил адвокат Яромчука, в суде была представлена справка от следователя, что у обвиняемого нет никакой опухоли, пишет «Башинформ».

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании дознавателя в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. После уфимская полиция уволила из органов девушку-дознавателя. Вместе с ней решено уволить еще одну сотрудницу, поскольку они обе «употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району».



На той неделя стало известно, что у обвиняемого в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе Павла Яромчука медики диагностировали опухоль головного мозга.