Пакистанские военные заявили об уничтожении двух самолетов ВВС Индии

Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии.

Официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур сообщил, что воздушные судна были сбиты в среду, 27 февраля, под линией контроля между двумя странами. Самолеты находились в воздушном пространстве Пакистана.

«Индийский пилот задержан военными», — отметил он на своей странице в Twitter.

По словам Гафура, один самолет упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй — на подконтрольной индийской стороне части региона.

Напомним, ранее в Сети появилось видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО.