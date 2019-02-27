Пакистанские военные заявили об уничтожении двух самолетов ВВС Индии
Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии.
Официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур сообщил, что воздушные судна были сбиты в среду, 27 февраля, под линией контроля между двумя странами. Самолеты находились в воздушном пространстве Пакистана.
«Индийский пилот задержан военными», — отметил он на своей странице в Twitter.
По словам Гафура, один самолет упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй — на подконтрольной индийской стороне части региона.
Напомним, ранее в Сети появилось видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО.Общество
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