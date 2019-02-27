Конгресс США опубликовал текст законопроекта о санкциях против России

Конгресс США на своем сайте разместил обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

Авторы документа предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться спустя 90 дней после вступления в силу закона.

Санкции коснутся российских финансовых институтов, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в других странах.

Также сенаторы предлагают ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ.

Через шесть месяцев после вступления закона в силу должны быть введены санкции в отношении российских чиновников и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента России. Также разведка должна представить отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

В ответ на действия России на территории Украины сенаторы намерены ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

Ранее Минэкономразвития оценило ущерб России от санкций в $6,3 млрд. Урон в размере свыше $1 млрд нанесли ограничительные меры США.