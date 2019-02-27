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Российским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Индией, Пакистаном и Афганистаном

15:47, 27.02.2019
Российским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Индией, Пакистаном и Афганистаном
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росавиация предупредила российские авиакомпании о полном или частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Компаниям рекомендовали учитывать эти данные при планировании полетов, пишет РБК.

По данным ТАСС, российские авиакомпании РФ перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран. Два рейса Azur air Москва — Фукуок и Санкт-Петербург — Краби из-за этой ситуации уже вернулись в Россию, вскоре они полетят другим маршрутом.

Ранее Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии.

Официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур сообщил, что воздушные суда были сбиты в среду, 27 февраля, под линией контроля между двумя странами. Самолеты находились в воздушном пространстве Пакистана.

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