Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Фото: пресс-служба президента РТ

В здании правительства Татарстана прошло заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», которое провел президент республики Рустам Минниханов, передает корреспондент «Реального времени».

Управляющий директор по клиентской работе АО «Российский экспортный центр» Максим Кобин рассказал о механизме поддержки российского экспорта. Рустам Минниханов отметил, что руководством страны намечено к 2024 году в 2,2 раза увеличить экспорт несырьевой продукции. Для Татарстана перспективными в этом плане являются пластмассы, продукция нефтепереработки и агропромышленного комплекса.

Напомним, ранее сообщалось, что компания ARSKA Technologies (Санкт-Петербург) заявила о планах построить в Татарстане мусороперерабатывающий завод, способный принимать 100% отходов. Такое заявление сделал директор компании Артем Воловиков на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Строительство завода мощностью переработки 150 тысяч тонн отходов в год оценивается в 2,7 млрд рублей.