Во Вьетнаме началась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В столице Вьетнама Ханое началась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Переговоры лидеров двух стран проходят в знаменитом отеле Sofitel Legend Metropole. Предполагается, что сначала они переговорят наедине в течение 20 минут. Затем пройдет рабочий ужин, на который выделено 1,5 часа, пишет «РИА Новости».

Не исключается, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын продолжат переговоры завтра.

Напомним, что саммит лидеров США и КНДР пройдет 27—28 февраля.