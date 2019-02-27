Новости общества

10:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Во Вьетнаме началась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

14:48, 27.02.2019
Во Вьетнаме началась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фото: commons.wikimedia.org

В столице Вьетнама Ханое началась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Переговоры лидеров двух стран проходят в знаменитом отеле Sofitel Legend Metropole. Предполагается, что сначала они переговорят наедине в течение 20 минут. Затем пройдет рабочий ужин, на который выделено 1,5 часа, пишет «РИА Новости».

Не исключается, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын продолжат переговоры завтра.

Напомним, что саммит лидеров США и КНДР пройдет 27—28 февраля.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров