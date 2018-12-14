Итоги дня: рост ключевой ставки, Минниханов о нацполитике и Виктор Зубков в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 декабря.

Банк России во второй раз с конца 2014 года повысил ключевую ставку — с 7,5 до 7,75%. Минстрой уже предупредил, что решение регулятора приведет к росту ставок по ипотечным кредитам. Отмечается, что главным аргументом в пользу повышения ставки стал рост цен и ценовых ожиданий. Подробнее — в материале «Реального времени».

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям, где высказал недовольство повесткой федеральных телеканалов. По его словам, регулярную трансляцию беспорядков в Париже можно расценивать как призыв. На совете также обсуждались основные итоги реализации государственной национальной политики. Подробнее — в материале «Реального времени».

После Рустам Минниханов совместно с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым дал старт строительству нового производства по выпуску крупногабаритных компрессоров на заводе «Казанькомпрессормаш». Отмечается, что в продукции заинтересованы «Газпром», «Новатэк» и другие предприятия газовой промышленности.

А в новый совет директоров АНК «Башнефть» вошел экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров предприятия в пятницу, 14 декабря.

Тем временем в Чувашии на два месяца арестован министр экономического развития, промышленности и торговли — заместитель председателя кабинета министров республики Владимир Аврелькин. А в Псковской области задержан вице-губернатор региона Александр Кузнецов.