Минстрой предупредил о росте ставок по ипотеке из-за повышения ключевой ставки

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин рассказал, что решение Банка России по повышению ключевой ставки приведет к росту ставок по ипотечным кредитам.



«Ипотечные ставки находятся в прямой зависимости от ключевой ставки, поэтому ее повышение неминуемо приведет к росту ставок по ипотеке. К сожалению, Минстрой России на это никак не может повлиять», — цитирует ТАСС Стасишина.

В банке ВТБ уже заявили о решении пересмотреть условия по ипотечным продуктам из-за решения ЦБ. При этом кредитная организация учтет действия других игроков рынка.

По словам коммерческого директора девелоперской компании А101 Дмитрия Трубникова, подорожание ипотеки может привести к снижению спроса на новостройки примерно на 10%.

Напомним, Банк России сегодня, 14 декабря, во второй раз с конца 2014 года повысил ключевую ставку — с 7,5 до 7,75%. Подробнее о причинах повышения ставки — в материале «Реального времени».