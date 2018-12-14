Минниханов провел заседание совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел очередное заседание совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

На нем обсуждались основные итоги реализации государственной национальной политики в 2016—2018 годах, а также были рассмотрены приоритетные задачи на предстоящие три года.

Руководитель департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев рассказал, что за последние три года построено 45 мечетей, 39 православных храмов и часовен, отреставрированы десятки объектов. В стадии строительства находятся 38 мечетей и 48 церквей, 65 храмов — в стадии реставрации.

Населением республики положительно оценивается состояние межнациональных отношений — от 77 до 84%.



«Около 93 процентов опрошенных не сталкивались за последний год с нарушением прав или ограничением возможностей из-за национальности», — цитирует Терентьева пресс-служба президента РТ.



Накануне официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о предстоящем заседании совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.