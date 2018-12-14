Замглавы кабмина Чувашии арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Ленинский районный суд Чебоксар постановил поместить под арест министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии — заместителя председателя кабинета министров республики Владимира Аврелькина.
«Суд избрал в отношении Аврелькина меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Он останется под стражей до 13 февраля», — сообщает ТАСС.
По информации прокуратуры республики, чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Официально причина следственных действий не называется. Предполагается, что причиной следственных действий могут оказаться многомиллионные хищения в ходе приватизации.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым