Замглавы кабмина Чувашии арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Ленинский районный суд Чебоксар постановил поместить под арест министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии — заместителя председателя кабинета министров республики Владимира Аврелькина.

«Суд избрал в отношении Аврелькина меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Он останется под стражей до 13 февраля», — сообщает ТАСС.

По информации прокуратуры республики, чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Официально причина следственных действий не называется. Предполагается, что причиной следственных действий могут оказаться многомиллионные хищения в ходе приватизации.