ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области

Правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова.



В квартире Кузнецова проведен обыск, его самого задержали сотрудники ФСБ, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Официально причина следственных действий не называется.

Губернатор области Михаил Ведерников отметил, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации.

Как пишет telegram-канал «Псковская губерния», следственные действия могут быть связаны с многомиллионными хищениями в ходе приватизации.

Ранее вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов покинул пост и получил при увольнении положенные 23 должностных оклада. Через два дня он вновь был назначен вице-губернатором без приставки «врио». После Агибалова исключили из состава антикоррупционной комиссии и уволили с должности.