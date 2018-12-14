ЦБ бежит вперед инфляции. Набиуллина нанесла удар по ценам и подняла ставку

Банк России снова повысил ключевую ставку из-за растущих инфляционных рисков. На ценах уже отражается повышение НДС

14 декабря Банк России во второй раз с конца 2014 года повысил ключевую ставку — с 7,5 до 7,75%. Главным аргументом в пользу этого стал рост цен и ценовых ожиданий. Инфляция все быстрее приближается к целевой планке ЦБ, бизнес уже приготовился к предстоящему повышению НДС, а к рискам новых санкций недавно добавилось возможное падение цен на нефть. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кто быстрее

С предыдущего повышения ключевой ставки прошло ровно три месяца. Сегодняшнее повышение, таким образом, стало вторым с декабря 2014 года. Обойтись без него не позволили быстро нарастающие инфляционные риски.

Вероятность того, что по итогам года инфляция выйдет за пределы цели ЦБ, в последнее время увеличилась. В ноябре годовой рост потребительских цен составил 3,8%, оказавшись максимальным с августа 2017-го; инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев тоже выросли до 9,8% после существенного спада месяцем ранее.

ЦБ отмечает, что на ценах уже начинает сказываться запланированное повышение НДС — из-за него, а также из-за ослабления рубля в предыдущие месяцы компании ждут ускорения инфляции.

По прогнозам ЦБ, в этом году инфляция составит 3,9—4,2% и продолжит расти в будущем (пик придется на первую половину 2019-го). К цели в 4% она вернется лишь в 2020 году.

Кроме того, регулятор указывает на неопределенность внешних условий. Цены на нефть пока остаются выше $55 за баррель, но на нефтяном рынке может возникнуть избыточное предложение. Геополитические риски и возможный отток капитала из развивающихся стран могут усилить волатильность на финансовых рынках и повлиять на курсовые ожидания.

По прогнозам ЦБ, в этом году инфляция составит 3,9—4,2% и продолжит расти в будущем. Фото vestifinance.ru



Вдобавок с 15 января 2019 года ЦБ решил возобновить регулярные покупки иностранной валюты по бюджетному правилу, что будет оказывать дополнительное давление на рубль.

Все это смещает баланс рисков в сторону проинфляционных, говорится в пресс-релизе ЦБ: «Повышение ставки носит упреждающий характер и позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель».

Без единодушия

Нынешнее заседание ЦБ было не менее захватывающим, чем сентябрьское: на рынке и среди экспертов до самого последнего момента не было единого мнения о том, каким окажется решение по ставке. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал ее сохранение, но перевес был незначительным: в пользу сохранения высказались 26 из 42 опрошенных экспертов.

Bloomberg отмечал, что с сентябрьского заседания, когда ЦБ неожиданно повысил ставку, рынки стабилизировались, однако растущая инфляция и риски новых санкций поставили Набиуллину перед очередным выбором. Сомнений добавила неопределенность с возобновлением закупок валюты для Минфина, которые приостанавливались на фоне падения рубля.

Глава аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг, один из экспертов, опрошенных Bloomberg, отмечал, что регулятору предстоит тяжелый выбор. При этом он добавлял, что повышение ставки на 0,25 процентных пункта окажет поддержку российской валюте.

Валерий Вайсберг считает, что повышение ставки на 0,25 процентных пункта окажет поддержку российской валюте. Фото region-pi.ru

Лиза Ермоленко, экономист Barclays Capital в Лондоне, тоже склонялась к тому, что ставка будет скорее повышена. В пользу этого говорит стремительное приближение инфляции к таргету ЦБ в 4%, а также рост инфляционных ожиданий.

Экономист Morgan Stanley Алина Слюсарчук говорила, что решение по ставке будет связано с возобновлением покупок иностранной валюты: чем активнее ЦБ будет возвращаться к интервенциям, тем больше вероятность повышения ставки.

Экономист Bloomberg Скотт Джонсон, в свою очередь, ждал, что ставка останется прежней: потенциальный «шторм» не так страшен, как может казаться, говорил он.

Аналитики «Альфа-Банка» во вчерашнем обзоре написали, что ждут повышения ставки, учитывая траекторию инфляции и планы по закупкам валюты. Повышение прогнозировал также глава Центра макроэкономических исследований Сбербанка Николай Фролов, однако уточнял, что оно может произойти как на этом заседании, так и на следующем, запланированном на 8 февраля 2019 года.

«Мы ожидали повышения — возможно, даже более высокого, — говорит президент ИК «Финам» Владислав Кочетков. — Инфляция в России все еще на довольно комфортном уровне, но ЦБ собирается вернуться к покупкам валюты. Во-вторых, вероятно, идет подготовка к возможным геополитическим шокам, новым волнам санкций, которые могут произойти в следующем году. В этой ситуации ЦБ перестраховывается».





«Мы ожидали повышения — возможно, даже более высокого», — говорит Владислав Кочетков. Фото Максима Платонова

По мнению Кочеткова, повышение ставки на 0,25 пункта в какой-то степени поможет сгладить давление на рубль от возобновления валютных интервенций. Однако «решающего» эффекта это не окажет. «Другое дело, что в совокупности с повышением ставки скупка валюты, если она будет мягкой, может оказать стабилизирующий эффект на курс рубля», — говорит Кочетков.

Конечно, возобновление интервенций — дополнительный проинфляционный фактор, но он, скорее всего, проявится лишь во II квартале 2019-го, считает аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов. Зато влияние повышения НДС может стать заметным уже в начале года: «Насколько оно будет длительным и насколько сильным — сейчас непонятно. Поэтому, повышая ставку, ЦБ с опережением бьет по росту инфляционных ожиданий».