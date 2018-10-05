Итоги дня: отравление детей в Татарстане, падение МиГ-29 и Силуанов в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 5 октября.

В Арском районе 16 несовершеннолетних студенток местного колледжа госпитализировали с признаками «ингаляционного» отравления. Отмечается, что причиной ЧП стали некачественные духи. Следственный комитет по РТ завел по факту отравления уголовное дело. В колледже при этом объясняют, что студентка с парфюмерной смесью просто «переборщила» и «обильно подушилась». Подробно — в материале «Реального времени».

В Татарстан с рабочим визитом прибыл первый вице-премьер РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов. Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым вице-премьер осмотрел выставочный центр «Казань Экспо». Позднее Силуанов провел в Казани совещание по поощрению капиталовложений в новые инвестпроекты и рассказал о задачах правительства в этой сфере.

В России сегодня празднуют День учителя. С профессиональным праздником поздравил педагогов Рустам Минниханов. А вот в поздравлении министра образования РТ Рафиса Бурганова пользователи социальных сетей обнаружили орфографические и пунктуационные ошибки.

В Подмосковье упал истребитель МиГ-29. Пилоты успели катапультироваться, однако один из них получил повреждения позвоночника. ОАК назвал причиной падения неполадку в системе управления. Позднее очевидцы опубликовали видео с места авиакатастрофы.

Тем временем, в Китае пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй. Глава Интерпола в конце сентября уехал в отпуск из Франции, и с тех пор о нем нет никаких известий. Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже. Предполагается, что Хунвэя арестовали.