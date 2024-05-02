Сотрудники в Татарстане испытывают стресс от общения в рабочих чатах

Сотрудники в Татарстане сталкиваются с негативными последствиями от общения в корпоративных чатах. Опрос, проведенный сервисом по управлению здоровьем Budu и платформой для поиска работы hh.ru, выявил проблемы, связанные с общением в рабочих чатах.

Треть опрошенных (33%) имеют 2–3 постоянных рабочих чата, 30% участвуют в обсуждениях в 5–7 беседах, а 13% — более чем в 10. Корпоративные чаты часто отвлекают от рабочего процесса и становятся источником стресса у татарстанцев — такую тенденцию отмечают 30% респондентов.

Чаще всего дискомфорт возникает из-за непродуктивных обсуждений (60%), нечетких задач и требований (40%), сообщений после рабочего дня (33%), большого количества сообщений (33%). Еще одной причиной является потеря времени на общение в чате (23%), а также чрезмерное использование «гифок» и эмодзи (13%).

Клинический психолог Budu Кристина Ивкова отмечает, что в результате стресса от рабочих чатов 53% жителей Татарстана обнаруживают у себя снижение мотивации и выгорание, 47% — общую усталость и упадок сил, а 33% — повышенную тревожность и панические атаки. У 23% от общения с коллегами снижается концентрация внимания. Еще 20% ощущают проблемы со сном.

Респонденты предложили ряд решений, чтобы снизить стресс от рабочих чатов. Треть татарстанцев (33%) уверены, что введение лимита на количество сообщений позволит снизить стресс. 30% предлагают установить время для активного общения в чате. 27% респондентов считают, что разбивка чатов по темам поможет снизить количество участников в каждом из них. Еще по 23% набрали каждое из следующих предложений: отключение уведомлений в нерабочее время, замена чатов на короткие утренние созвоны-статусы по проектам и ограничение количества сообщений.

Большинство жителей Татарстана не готовы доверить общение в корпоративных чатах боту (87%). Из тех, кто допускает такое нововведение (13%), согласны, чтобы робот взял на себя нейтральные ответы, например «Посмотрим, спасибо».

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Разиль Самигуллин