Более 500 тысяч жителей Татарстана перешли на электронные трудовые книжки

Более 500 тысяч жителей Татарстана перешли на электронные трудовые книжки (ЭТК), отказавшись от бумажных. Одно из главных преимуществ ЭТК — постоянный доступ к информации. Получить сведения можно в виде выписки через личный кабинет на сайте госуслуг РФ. Информация о кадровых мероприятиях появляется в ЭТК в течение нескольких дней после ее передачи работодателем в Социальный фонд России.

Обладатели электронной книжки могут дистанционно предоставлять сведения о себе при трудоустройстве, в том числе в других регионах. Выписка из ЭТК имеет такую же юридическую силу, как и бумажная книжка, она заверяется цифровой подписью и отправляется работодателю любым удобным способом.

Получить данные из ЭТК можно и на бумаге в клиентских службах регионального отделения СФР и в МФЦ. В этих учреждениях информацию заверяют подписью и печатью.

«Получить сведения из электронной книжки можно также у работодателя, но только за периоды работы у него. В зависимости от технических возможностей организации данные предоставляются в электронном формате или на бумаге. Работники, которые еще не выбрали форму трудовой книжки, могут перейти на электронную в любое время», — подчеркнул управляющий татарстанским отделением СФР Эдуард Вафин.

Разиль Самигуллин