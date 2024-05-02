В Казани ограничат движение транспорта по проезду возле проспекта Ямашева

С 29 июня по 1 июля в Казани будет перекрыт проезд на участке от улицы Мусина до улицы Фатыха Амирхана возле здания №48 по проспекту Ямашева.

Причина ограничения движения — проведение работ по реконструкции тепловода. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Напомним, в Казани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на перекрестке улиц Качалова и Шаляпина установят интеллектуальную транспортную систему. Данные нововведения также коснутся и Набережных Челнов.

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Разиль Самигуллин