В Казани на перекрестке Качалова — Шаляпина установят интеллектуальную транспортную систему

В Казани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на перекрестке улиц Качалова и Шаляпина установят интеллектуальную транспортную систему. Данные нововведения также коснутся и Набережных Челнов.

Главной целью транспортной системы является автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат — повышение безопасности на дорогах.

Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофорные объекты, чтобы потоки транспорта преодолевали последующие перекрестки с минимальными задержками. Работы будут выполнены до 1 сентября.

Напомним, в общественном транспорте Казани началось тестирование системы радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город». Это оборудование призвано облегчить передвижение по городу для инвалидов-колясочников и незрячих.

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Разиль Самигуллин