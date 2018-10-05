Силуанов в Казани рассказал о задаче правительства по инвестпроектам

Министр финансов России Антон Силуанов провел в Казани совещание по поощрению капиталовложений в новые инвестиционные проекты и рассказал о задачах правительства в этой сфере.



«Основная задача, над которой мы работаем, чтобы ресурсы, которые есть в компаниях, не уходили бы за рубеж, как это было раньше, а использовались в России для создания новых производств и наша задача — помочь задействовать эти ресурсы для развития», — заявил Силуанов.



Как передает корреспондент «Реального времени» в правительстве создана рабочая группа из руководителей субъектов и представителей министерств, отвечающих за привлечение инвестиций.

Среди направлений, на которые могут быть использованы средства компаний, — национальные проекты, развитие экспортоориентированного производства, а также создание нового бизнеса в сферах развития человеческого капитала.

Напомним, Силуанов в рамках рабочего визита в Татарстан осмотрел выставочный центр «Казань Экспо» и ознакомился с ходом строительства на объектах комплекса.