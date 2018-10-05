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В Казань с визитом прибыл Антон Силуанов

16:27, 05.10.2018
В Казань с визитом прибыл Антон Силуанов
Фото: kremlin.ru

В Татарстан с рабочей поездкой прибыл первый вице-премьер РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов проведет в Казани совещание, посвященное законодательной инициативе Минфина РФ по защите и поощрению капиталовложений в новые инвестпроекты на территории России. Законопроект направлен на увеличение частных инвестиций в экономику РФ, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что в казанском аэропорту Силуанова встретил президент Татарстана Рустам Минниханов. Вместе они осмотрели выставочный центр «Казань Экспо» и ознакомились с ходом строительства на объектах комплекса.

Ранее Силуанов заявил, что Россия готова участвовать в создании альтернативной платежной системы по образцу SWIFT.

ОбществоВласть Татарстан
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