В Казань с визитом прибыл Антон Силуанов

В Татарстан с рабочей поездкой прибыл первый вице-премьер РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов.



Силуанов проведет в Казани совещание, посвященное законодательной инициативе Минфина РФ по защите и поощрению капиталовложений в новые инвестпроекты на территории России. Законопроект направлен на увеличение частных инвестиций в экономику РФ, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что в казанском аэропорту Силуанова встретил президент Татарстана Рустам Минниханов. Вместе они осмотрели выставочный центр «Казань Экспо» и ознакомились с ходом строительства на объектах комплекса.

Ранее Силуанов заявил, что Россия готова участвовать в создании альтернативной платежной системы по образцу SWIFT.