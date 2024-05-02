В Казани ограничат движение на улицах Карла Маркса, Театральной и Большой Красной в Казани

В Казани будет ограничено движение по автомобильным дорогам на трех улицах: Карла Маркса, Театральная и Большая Красная. Работы связаны с установкой временного ограждения и строительных лесов для ремонта кровли и фасада здания Казанского авиационного института 1857 г. постройки на улице Карла Маркса.

Ограничение будет действовать с 25 апреля по 30 сентября 2024 года. За проведение работ отвечает ООО «ОСКОМ». Работы должны быть выполнены в соответствии с Положением об организации и проведении земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории г. Казани.

Контроль за безопасностью дорожного движения в период проведения работ будет осуществлять отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по г. Казани. Также в Казани частично ограничили движение по улицам Гвардейской и Отрадной. Причиной ограничений стала реконструкция участка тепловых сетей.

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Разиль Самигуллин