В России растет количество самозанятых

Число самозанятых граждан в России продолжает увеличиваться. По данным налоговой поддержки сервиса для фрилансеров Solar Staff, с января по март 2024 года рост составил 24,7% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Мы наблюдаем стабильный прирост самозанятых среди фрилансеров — порядка 3% каждый месяц на протяжении первого квартала 2024 года. В январе и феврале мы наблюдали прирост порядка 27% в годовом выражении, в марте — 28%», — отметила руководитель налоговой поддержки Анастасия Рязанцева.

По ее словам, в 2023 году количество самозанятых фрилансеров выросло на 27% по сравнению с 2022 годом.

Эксперт также выделила основные преимущества самозанятости. Среди них — простота и удобство ведения учета. После получения выплат самозанятые формируют чек в приложении «Мой налог», отправляют его работодателю и уплачивают налог. Никакую бухгалтерскую отчетность (как в случае с физлицами и ИП) сдавать не нужно.

Кроме того, самозанятые могут получать деньги за работу наличными, переводом на карту, счет или электронный кошелек. Однако у самозанятых есть порог по доходам — 2,4 миллиона рублей в год.

Разиль Самигуллин