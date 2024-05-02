Дмитрий Чернышенко рассказал, что 20 регионов России представят в мае госпрограммы научно-технологического развития

Правительство России продолжает работу по выстраиванию системы управления научно-технологическим развитием в регионах. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он рассказал, что в 20 пилотных регионах завершается подготовка программ научно-технологического развития (НТР), а в 80 регионах выбраны руководители этого направления — ими стали заместители глав субъектов.

«Эти меры в том числе нацелены на синхронизацию обновленной стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которую утвердил президент Владимир Путин, и социально-экономических целей регионов. В мае подготовленные госпрограммы будут представлены на комиссии по НТР», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Регионы могли сконцентрироваться на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, которые обеспечивают ключевой вклад в валовой региональный продукт (ВРП) исходя из собственных приоритетов и задач. Это позволяет учесть особенности каждого субъекта и возможности для развития в соответствии с экономическими, демографическими, климатическими условиями и текущим, прогнозируемым уровнем научно-технологического развития.

Госпрограммы должны включать федеральные и региональные меры поддержки:

науки;

высшего образования;

инновационного предпринимательства;

управления сферой интеллектуальной собственности.

Также в документе представлен ряд мероприятий, посвященных подготовке кадров и обеспечению трансфера технологий в приоритетных отраслях промышленности. Напомним, концепция развития автомобильного туризма объединит усилия разных уровней власти и бизнеса и будет способствовать синхронизации при строительстве необходимой инфраструктуры.

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Разиль Самигуллин