Главу Интерпола могли арестовать в Китае — СМИ

Французские следователи считают, что президент Интерпола Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу.



При этом указывается, что место его нахождения держится в тайне, пишет Le Monde. По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Ранее стало известно, что во Франции начали расследование исчезновения главы Интерпола в Китае.