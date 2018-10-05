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Главу Интерпола могли арестовать в Китае — СМИ

16:19, 05.10.2018
Главу Интерпола могли арестовать в Китае — СМИ
Фото: zh.wikipedia.org

Французские следователи считают, что президент Интерпола Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу.

При этом указывается, что место его нахождения держится в тайне, пишет Le Monde. По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Ранее стало известно, что во Франции начали расследование исчезновения главы Интерпола в Китае.

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