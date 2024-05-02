В Татарстане ожидаются заморозки до -2 градусов

В Казани 3 мая ожидается ухудшение погоды. По сообщениям Гидрометцентра, ночью и утром возможны заморозки до -2 градусов. Кроме того, на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Также ночью и днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега, ухудшение видимости до 2 км и сильный северо-западный ветер с порывами до 22 м/с.

Госавтоинспекция по Республике Татарстан предупреждает водителей о необходимости воздержаться от опасной езды и маневров, связанных с выездом на встречную полосу движения.

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Олег Исаков