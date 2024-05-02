Государственная дума рассмотрит проект закона о восстановлении знака отличия «Ветеран труда»

Депутаты Госдумы направили в нижнюю палату законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в части восстановления знака отличия «Ветеран труда». Законопроект предлагает дополнить статью 7 Федерального закона «О ветеранах», регламентирующую основания присвоения звания «Ветеран труда».

Законопроект предполагает, что знаком отличия «Ветеран труда» будут награждаться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, а также лица, которым присвоено звание «Ветеран труда» в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов России. Положение о знаке отличия и порядок награждения им будет определяться правительством страны.

Также законопроектом предлагается восстановить знак отличия единого образца «Ветеран труда». Это позволит установить общероссийскую справедливую меру трудового стажа, гарантирующего признание многолетнего добросовестного труда путем присвоения звания ветерана труда и награждения соответствующим знаком отличия. Кроме того, принятие законопроекта в равной степени защитит права тех лиц, которым уже присвоено звание ветерана труда.

Авторы законопроекта считают, что переход с федерального регулирования на региональное регулирование присвоения звания ветерана труда, а также различные условия присвоения звания в субъектах Российской Федерации зачастую воспринимаются трудящимися людьми как несправедливые, нарушающие их права и законные интересы. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту не предполагает дополнительных расходов федерального бюджета.

Ранее депутаты Госдумы совместно с сенатором России Еленой Афанасьевой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, который направлен на снижение возраста для вступления граждан в политические партии с 18 до 16 лет.

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Разиль Самигуллин