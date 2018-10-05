Следком возбудил дело по отравлению духами в Татарстане

Дело об отравлении студентов парами неустановленных духов в Татарстане стало уголовным. Следком занялся расследованием преступления по ч. 1. ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает источник «Реального времени» в правоохранительных органах.

Сегодня в Арскую ЦРБ с признаками отравления парами духов были госпитализированы 18 студентов Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая. Все они почувствовали себя плохо в тот момент, когда одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения.

После оказания медицинской помощи четверо студентов от госпитализации отказались.

На месте ЧП взяты пробы воздуха.