Казань готовится к международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum»

«Казань-Экспо» вновь станет площадкой для международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». В этом году форум посетят почти 11 тысяч человек, включая 26 почетных делегатов, министров и глав правительств. Самые большие делегации ожидаются из Египта, Ливии, Индонезии и Сенегала. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Впервые в этом году на полях форума пройдут заседания межправительственных комиссий. Это очень серьезный уровень: планируется провести седьмое заседание межправительственной российско-кувейтской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также заседание рабочей группы по реализации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

Второй год подряд KazanForum проводится в федеральном статусе. На этот раз главной темой станет доверие и сотрудничество. Участники обсудят развитие транспортных коридоров, туризма, экспорта халяль-продукции, экономической безопасности, исламские финансы и инвестиции.

Татарстан ежегодно наращивает товарооборот со странами и организациями исламского сотрудничества. За 2023 год этот показатель вырос почти в два с половиной раза.

В деловой программе форума запланировано 125 тематических сессий и подписание 45 соглашений. Также пройдут заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» и пленарная сессия форума, где обсудят перспективы сотрудничества России и стран исламского мира.

Кроме того, в рамках форума пройдет турнир поваров, форум молодых предпринимателей и дипломатов и международная выставка «Russia Халяль-Экспо». В агропромпарке откроется халяль-маркет, где представят около 4,5 тысячи товаров от производителей со всего исламского мира. В прошлом году в халяль-формате промпарк работал 5 дней. Ярмарку посетили 40 тысяч человек.

Программа форума выйдет за рамки площадки «Казань-Экспо»: гостей познакомят с промышленным потенциалом Татарстана по всей республике. Для делегатов подготовили 18 спектаклей, 20 выставок, кинопоказы, экскурсии по объектам ЮНЕСКО, а также «Изге Болгар-жыены» в Древнем Болгаре. 15-й международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в столице Татарстана с 14 по 19 мая.

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