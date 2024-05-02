Специалисты со знанием английского языка могут зарабатывать выше рынка

Эксперты hh.ru выяснили, растет ли спрос на специалистов со знанием английского языка и влияет ли этот навык на уровень заработной платы.

С января по апрель 2024 года в России было открыто 37,6 тысячи вакансий, где среди требований к кандидатам указано знание английского языка. Это на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В регионах ПФО было открыто более 3 тысяч подобных вакансий. За год спрос на специалистов со знанием английского в Поволжье вырос на 18%.

Также аналитики hh.ru выяснили, что специалисты со знанием английского могут зарабатывать выше среднего уровня. Например, в целом по РФ 2024 году средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составляет 75,8 тыс. рублей, и это на 11,3 тыс. рублей выше, чем медиана предлагаемых заработных плат в целом по стране.

В регионах ПФО аналогичная ситуация: зарплаты в вакансиях со знанием языка выше на 9,8 тыс. рублей средних по рынку и составляют 66 тыс. рублей.

Специалисты, которым английский язык поможет в поиске работы и построении карьеры, — это прежде всего программисты и разработчики: на них приходится 8,2% от всех вакансий, где указано требование владения данным языком. Далее в топ попали менеджеры по продажам (7,6%), менеджеры по закупкам (4%), секретари и помощники руководителя (3,7%), менеджеры по логистике и ВЭД (3,4%), маркетологи (3,2%), инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (3%), педагоги (2,5%), специалисты технической поддержки, а также аналитики (по 2,4%).

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Разиль Самигуллин