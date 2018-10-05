В Сети обратили внимание на ошибки в поздравлении Бурганова с Днем учителя

Пользователи Сети обратили внимание на орфографические и пунктуационные ошибки в поздравлении министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова с Днем учителя.

Версия текста с тремя ошибками пробыла на сайте Минобразования РТ около суток. На данный момент все неточности исправлены, сообщается в группе «Родительское сообщество Татарстана — РоСТ».



Ранее в соцсетях обратили внимание на пост в Instagram главы Минобразования Башкирии Гульназ Шафиковой с ошибками. Сама она назвала это экспериментом.