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В Сети обратили внимание на ошибки в поздравлении Бурганова с Днем учителя

14:26, 05.10.2018 1
В Сети обратили внимание на ошибки в поздравлении Бурганова с Днем учителя
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пользователи Сети обратили внимание на орфографические и пунктуационные ошибки в поздравлении министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова с Днем учителя.

Версия текста с тремя ошибками пробыла на сайте Минобразования РТ около суток. На данный момент все неточности исправлены, сообщается в группе «Родительское сообщество Татарстана — РоСТ».

Ранее в соцсетях обратили внимание на пост в Instagram главы Минобразования Башкирии Гульназ Шафиковой с ошибками. Сама она назвала это экспериментом.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:54
    Не думаю, что Бурганов сам писал текст поздравления. Кадровая работа - штука серьезная. :)
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