Новости происшествий

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29 — СМИ

11:38, 05.10.2018
В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29 — СМИ
Фото: ru.m.wikipedia.org / Dmottl

Истребитель МиГ-29, по предварительным данным, упал в Подмосковье.

«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили», — сказал источник в авиадиспетчерской службе «Интерфаксу».

Самолет вылетел с с аэродрома в подмосковном Жуковском.

Напомним, в конце сентября в США разбился новейший американский истребитель F-35B.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты