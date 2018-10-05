В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29 — СМИ
Истребитель МиГ-29, по предварительным данным, упал в Подмосковье.
«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили», — сказал источник в авиадиспетчерской службе «Интерфаксу».
Самолет вылетел с с аэродрома в подмосковном Жуковском.
Напомним, в конце сентября в США разбился новейший американский истребитель F-35B.Происшествия
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