На ряде улиц Казани ограничат движение из-за проведения Казанского марафона

В столице Татарстана с 6 по 12 мая ограничат движение транспорта по нескольким улицам. Это связано с проведением Казанского марафона. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования столицы Татарстана.

С 22.00 6 мая до 22.00 12 мая нельзя будет припарковаться на Центральном стадионе со стороны ул. Ташаяк и Кремлевской набережной. С 15.00 8 мая до 22.00 12 мая перекроют ул. Ташаяк от ул. Лево-Булачной до ул. Московской.

Некоторые участки будут перекрывать частично. Например, с 23.30 10 мая до 15.00 12 мая будет ограничено движение по ул. Ташаяк. Речь идет об участке от ул. Московской до ул. Саид-Галеева и от дома №2 по ул. Московской до ул. Ташаяк.

С полным списком перекрываемых улиц можно ознакомиться по ссылке. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений движения во время марафона. Напомним, в Казани также ограничат движение на улицах Карла Маркса, Театральной и Большой Красной в Казани.

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Разиль Самигуллин