Кабмин Татарстана принял постановление о повышении зарплат в государственных бюджетных учреждениях

Кабинет министров Татарстана принял постановление о повышении размеров должностных окладов работников государственных бюджетных учреждений «Хозяйственное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан», «Гостевой дом при Управлении делами Раиса Республики Татарстан» и «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Решение принято в целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда работников этих учреждений.

Согласно постановлению, с 1 июля 2024 года будут повышены размеры месячных должностных окладов руководителей, специалистов и служащих указанных учреждений. Для исчисления размеров месячных должностных окладов будет проиндексирован размер должностного оклада специалиста государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан». Также в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2018 № 194 вносятся изменения.

Министерству финансов Республики Татарстан поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией постановления. Руководителям учреждений предстоит привести ранее изданные акты в соответствие с ним. Постановление вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее в Татарстане внесли изменения в Положение об условиях оплаты труда работников государственных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин