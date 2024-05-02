Почти треть россиян отказывается от отпуска в этом году

Около 61% россиян планируют взять отпуск в этом году, но 27% опрошенных заявили, что не будут брать отпуск. Это следует из опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman. Об этом сообщает «Газета.ru».

Респондентам, отказавшимся от отпуска, было предложено указать причины такого решения. Более трети (34%) ответили, что у них нет свободных денег. Еще 17% респондентов объяснили свое решение стремлением создать финансовую «подушку безопасности», а 15% — наличием важных расходов в конце года (образование, ремонт, покупка автомобиля, медицинские услуги). У 7% опрошенных некому присмотреть за домашним питомцем или близким человеком, которому требуется уход.

Также причинами отказа от отпуска стали проблемы со здоровьем (5%), отсутствие желания идти в отпуск (6%), невозможность найти компанию для совместного отпуска (4%), отсутствие привычки ходить в отпуск (4%). Оставшиеся 8% отметили другие причины или затруднились с ответом.

Среди тех, кто планирует брать отпуск, 28% респондентов перейдут в режим экономии перед ним, чтобы накопить денег. Еще 20% будут снижать расходы после отпуска. 46% не будут экономить ни до, ни после отпуска, а остальные 6% затруднились с ответом. При этом 14% респондентов планируют обратиться за заемными средствами, чтобы пополнить отпускной бюджет. 67% обойдутся своими средствами. 19% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Опрос проводился с 18 по 25 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России. Напомним, средняя сумма, которую россияне планируют потратить на летний отпуск, составляет 63 тысячи рублей. Среди городов-миллионников больше всех денег на путешествие выделяют жители Екатеринбурга (81 тысячу рублей), Казани (75 тысяч рублей) и Москвы (70 тысяч рублей).

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Разиль Самигуллин