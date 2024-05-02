Более 11 тысяч участников из 79 стран зарегистрировались на KazanForum

Для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» зарегистрировалось около 11 тысяч человек из 79 стран. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Ожидается, что наиболее крупные официальные делегации и бизнес-сообщества прибудут из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркмении и Узбекистана.

Кроме того, на форум приедут представители 80 субъектов России. Талия Минуллина подчеркнула, что регистрация участников продлится до 6 мая, поэтому ожидается еще большее увеличение числа участников.

Напомним, на официальном сайте Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Ключевая тема форума — «Доверие и сотрудничество».

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Разиль Самигуллин, Ширшова Василя