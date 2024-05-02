Правительство России утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года

Концепция развития автомобильного туризма объединит усилия разных уровней власти и бизнеса и будет способствовать синхронизации при строительстве необходимой инфраструктуры.

В концепции сформулированы основные цели:

создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автодорогам;

повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса.

Михаил Мишустин отметил, что поездки должны быть комфортными для людей, а для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам с заправочными станциями, мобильной связью, оборудованными парковками, а также гостиницами. Реализация концепции будет проходить в два этапа:

Первый этап (2024—2025 годы) — разработка программы развития автомобильного туризма с планом мероприятий. В этот период планируется подготовка предложений о новых мерах господдержки и условиях для развития автотуризма и сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, предполагается создание интерактивной карты — схемы автомобильных туристических маршрутов, в том числе пилотного маршрута Санкт-Петербург — Владивосток. На картах будут указаны локации размещения объектов туристической инфраструктуры и дорожного сервиса. Второй этап (2025—2035 годы) предполагает совершенствование законодательства и мер господдержки, нацеленных на развитие автотуризма, реализацию мероприятий, направленных на прирост сети автомобильных туристических маршрутов и объектов инфраструктуры, запуск интерактивной карты объектов инфраструктуры и обеспечение обратной связи для автотуристов для оценки качества предоставляемых услуг.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, которое с 1 мая вводит новый порядок организации целевого обучения в российских учебных заведениях. Теперь предложения о заключении договоров о целевом обучении будут размещаться на платформе «Работа России» и будут доступны всем желающим.

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Разиль Самигуллин