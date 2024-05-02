Министерство образования и науки Республики Татарстан закупит учебные беспилотники на 145 миллионов рублей

Фото: Динар Фатыхов

Министерство образования и науки Республики Татарстан закупит учебные беспилотники на сумму более 145 миллионов рублей. Соответствующие тендеры на покупку выставили на портале «Госзакупок».

Как сообщается, поставка БПЛА будет осуществляться в рамках реализации мероприятия «Оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных программ, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем» федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

Для данной программы закупят:

216 беспилотников за 62,4 млн рублей (по 290 тысяч рублей за экземпляр);

216 летательных аппаратов меньшего размера за 25,9 млн рублей (по 120 тысяч рублей за шт.);

156 специальных наборов «Аэро» на сумму 13 370 400 рублей (12 наборов по 214 тысяч рублей и 144 набора по 75 тысяч рублей);

также приобретут дрон за 14 млн рублей с функцией обзора на 360 градусов.

Напомним, что в России стартует программа по обучению школьников и студентов управлению беспилотниками. При этом с 1 июля в 523 школах откроются специализированные кружки и в 30 колледжах — центры практической подготовки для обучения управлению беспилотниками.

Учебные заведения, участвующие в проекте, будут оснащены учебными беспилотниками и обеспечены кадровым составом для организации обучения.

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Олег Исаков