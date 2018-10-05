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ОАК назвал предварительную причину падения МиГ-29 в Подмосковье

12:06, 05.10.2018
ОАК назвал предварительную причину падения МиГ-29 в Подмосковье
Фото: ru.m.wikipedia.org / Dmotti

Причиной падения истребителя МиГ-29 в Московской области стала неполадка в системе управления.

«Самолет МиГ-29 из парка ЛИИ им. Громова выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого, вероятно, произошла неполадка в системе управления», — передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-29 упал в Московской области.

Происшествия
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