Дело Кирилла Доронина и ОПС Finiko поступило в суд Казани

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Сегодня в Вахитовский райсуд Казани доставили более 300 томов дела ОПС Finiko. Судить основателя криптопроекта Кирилла Доронина и девять его подручных предстоит судье Марине Шароновой, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, обвинение десятке «финикийцев» Генпрокуратура РФ утвердила перед майскими праздниками. В финальной редакции ущерб по делу преступного сообщества и мошенничества в особо крупном размере вырос до 209 млн рублей.

Сегодня же в Вахитовском суде прошли прения по делу досудебщицы Finiko Лилии Нуриевой, которая полностью признала вину и дала показания против многих фигурантов дела, включая Доронина. Прокурор запросил для сознательной фигурантки 6,5 года колонии общего режима.