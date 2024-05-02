Треть россиян в детстве мечтали стать писателями

Фото: Динар Фатыхов

Образовательная платформа «Нетология» и издательство «Альпина. Дети» провели совместное исследование. Из него выяснилось, что треть россиян (33%) в детстве мечтали написать книги или сценарий к фильму, а 56% опрошенных хотели бы это сделать во взрослом возрасте. Среди опрошенных, мечтавших о писательской карьере, 56% хотели бы написать художественную книгу, 41% — сценарий к фильму, сериалу или мультфильму, а 20% мечтали стать авторами детской литературы. Причем писать для детей больше хотят женщины (22%), чем мужчины (11%).

Популярный сейчас автофикшн хотят написать только 4% опрошенных. Большинство (18%) отдает предпочтение книгам в жанре нон-фикшн, а 14% хотели бы опубликовать сборник стихов собственного сочинения.

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При этом 22% респондентов не верят в свои литературные способности, но гораздо больше (62%) готовы тренировать писательские навыки. А 12% опрошенных считают, что уже готовы к созданию собственного произведения. Для многих (48%) главным барьером для написания книги становится отсутствие времени, 30% респондентов боятся критики. Большинство (64%) хотят написать книгу или сценарий для самореализации, другие (42%) просто хотят поделиться своей историей. И только 20% опрошенных хотят заработать на писательстве.

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Екатерина Петрова