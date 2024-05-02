Казань стала одним из лидеров II Национальной премии «Умный город»

Казань одержала победу в номинации «Городская среда» II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Жюри присудило столице Республики Татарстан первое место за проект внедрения информационной системы по автоматическому контролю городского хозяйства, представленный Центром городской трансформации исполкома Казани.

Подведение итогов премии состоялось в Железноводске. Второе место в номинации досталось Севастополю, а третье — Волгоградской области. В число финалистов также вошли Москва и Нижегородская область.

Кроме того, Татарстан занял первое место в номинации «Вдохновение» за вклад в вовлечение и мотивацию подростков и молодежи на поиск собственного пути, третье место — в номинации «Высшая школа». Также республика стала финалистом в номинациях «Транспорт» и «Муниципальное управление».

Представители оргкомитета премии рассмотрели более 300 проектов из 56 регионов страны по 37 номинациям. Наибольшее количество заявок поступило по номинациям «Муниципальное управление», «Городская среда», «Геоинформационные технологии», «Транспорт», «Здравоохранение», «Обратная связь».

Одним из критериев оценки проектов было внедрение в городах отечественных цифровых решений и достижение технологического суверенитета при цифровой трансформации городского хозяйства. Проект Минстроя РФ «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

Ранее Казань вошла в рейтинг городов с наиболее подорожавшей посуточной арендой жилья. Стоимость аренды в столице республики выросла на 23%, достигнув отметки в 5 470 рублей за сутки. Общий показатель по стране увеличился на 20%, до 5,6 тысячи рублей. Наиболее резкий рост цен отмечен в Нижнем Новгороде и Волгограде.

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Разиль Самигуллин